Лапорта о Месси в «Барсе»: «Лео – лучший в мире. Я убежден, что он хочет остаться»

Президент «Барселоны» после победы над «Атлетиком» (4:0) в финале Кубка Испании высоко отозвался о форварде и высказался о будущем аргентинца в каталонском клубе.

Месси в этом матче сделал дубль.

«Это был отличный финал против прекрасного соперника. Игрокам требовалось это. Мы ради за игроков, тренерский штаб и болельщиков. Надеюсь, это будет первый кубок в длинной череде кубков.

Лео – лучший в мире, он крепко связан с клубом. Я убежден, что он хочет остаться, и мы приложим все силы в пределах наших возможностей, чтобы он остался. Сегодня мы увидели, что его поддерживает великолепная команда. Это был прекрасный футбол.

Мы давно не праздновали взятие трофея, очень хотели снова победить.

Куман и его команда отлично справляются. Я очень рад за них», – отметил Лапорта.