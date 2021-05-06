Врачи молодежного «Зенита» оказали неотложную помощь подростку, пострадавшему в ДТП

Члены медицинского штаба молодежной команды оказали неотложную помощь подростку во время выезда в Сочи.

Вчера вечером во время прогулки рядом с отелем врач команды Юрий Васин и массажист Дмитрий Неклюдов стали свидетелями ДТП – автомобиль сбил мальчика на самокате. Столкновение привело к открытому перелому и кровотечению у подростка.

Васин и Неклюдов вызвали скорую, взяли у водителя такси бинты и сделали перевязку, чтобы избежать большой кровопотери, после чего общались с пострадавшим, поддерживая его эмоциональное состояние.

Примерно через 20 минут врачи «Зенита» передали пострадавшего приехавшим коллегам, жизни подростка ничего не угрожает.

В «Зените» прокомментировали произошедшее.

«Это правда, врачи молодежного состава «Зенита» в нужный момент оказались рядом, сумели до прибытия скорой быстро среагировать и оказать необходимую помощь.

Понимаем, что парня ждет операция, конечно, будем интересоваться его здоровьем – сейчас это самое главное, – сообщили в пресс-службе «Зенита».