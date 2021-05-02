Лапорт получил испанское гражданство. Он сможет сыграть за сборную на Евро-2020

Защитник «Манчестер Сити» официально получил возможность играть за сборную Испании.

Натурализация 26-летнего игрока была одобрена Советом министров. Он получил испанское гражданство, подтверждающий документ был опубликован сегодня.

Футболист родился во Франции, но имеет баскские корни. Профессиональную карьеру он начал в «Атлетике» из Бильбао, а в январе 2018 года его приобрел за 57 млн фунтов .

Лапорт ни разу не сыграл за основную сборную Франции, однако выступал за молодежные и юношеские национальные команды. Тем не менее разрешила ему сменить футбольное гражданство.

Несколько недель назад главный тренер сборной Испании Луис Энрике обратился к Федерации футбола страны изучить возможность натурализации Лапорта.

В этом сезоне футболист провел 27 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Лапорт будет играть на Евро за Испанию. Хотя в 2017-м вызывался на товарняк против нее