Лапорт получил испанское гражданство. Он сможет сыграть за сборную на Евро-2020

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт официально получил возможность играть за сборную Испании.
Натурализация 26-летнего игрока была одобрена Советом министров. Он получил испанское гражданство, подтверждающий документ был опубликован сегодня.
Футболист родился во Франции, но имеет баскские корни. Профессиональную карьеру он начал в «Атлетике» из Бильбао, а в январе 2018 года его приобрел за 57 млн фунтов «Ман Сити».
Лапорт ни разу не сыграл за основную сборную Франции, однако выступал за молодежные и юношеские национальные команды. Тем не менее ФИФА разрешила ему сменить футбольное гражданство.
Несколько недель назад главный тренер сборной Испании Луис Энрике обратился к Федерации футбола страны изучить возможность натурализации Лапорта.
В этом сезоне футболист провел 27 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Лапорт будет играть на Евро за Испанию. Хотя в 2017-м вызывался на товарняк против нее