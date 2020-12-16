«Месси – величайший, невероятный. Он пример для каждого: первый на тренировках, первый во всем». Де Пауль о капитане сборной Аргентины

Полузащитник и сборной Аргентины Родриго де Пауль высоко отозвался о форварде «Барселоны» .

– Кто кажется вам идеальным капитаном?

– В ходе своей карьеры я поиграл с футболистами, которые были капитанами только на словах, другие же, наоборот, были настоящим примером для каждого.

Например, Месси, который является капитаном нашей сборной. Он первый на тренировках, первый во всем. Месси – величайший, он хочет выигрывать каждый матч на тренировках. Лео невероятен. Находясь рядом с ним, ты учишься многому, – сказал де Пауль.

«У «Барселоны» есть Месси – это как 12-й игрок в составе». Де Пауль о роли Лео в клубе