«Месси – величайший, невероятный. Он пример для каждого: первый на тренировках, первый во всем». Де Пауль о капитане сборной Аргентины

Теги Удинезе Барселона Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Родриго де Пауль Футбол

Полузащитник «Удинезе» и сборной Аргентины Родриго де Пауль высоко отозвался о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

– Кто кажется вам идеальным капитаном?

– В ходе своей карьеры я поиграл с футболистами, которые были капитанами только на словах, другие же, наоборот, были настоящим примером для каждого.

Например, Месси, который является капитаном нашей сборной. Он первый на тренировках, первый во всем. Месси – величайший, он хочет выигрывать каждый матч на тренировках. Лео невероятен. Находясь рядом с ним, ты учишься многому, – сказал де Пауль.

«У «Барселоны» есть Месси – это как 12-й игрок в составе». Де Пауль о роли Лео в клубе

🎄 Идея новогоднего подарка: сертификат на трансляции матчей ЛЧ, РПЛ и новинки кино

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья