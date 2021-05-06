Мусаев возглавит «Краснодар-2»

Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев возобновит тренерскую карьеру.
Он возглавит «Краснодар-2», который выступает в Олимп-ФНЛ.
Главный тренер второй команды Артем Куликов накануне узнал о своей отставке и подтвердил эту информацию.
Мусаев всю тренерскую карьеру провел в «Краснодаре», начиная с детско-юношеского футбола.
В 2018 году был назначен старшим тренером первой команды, а в 2020 году после получения лицензии стал главным тренером, свой пост Мусаев покинул в апреле.
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