Мусаев возглавит «Краснодар-2»

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Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев возобновит тренерскую карьеру.

Он возглавит «Краснодар-2», который выступает в Олимп-ФНЛ

Главный тренер второй команды Артем Куликов накануне узнал о своей отставке и подтвердил эту информацию.

Мусаев всю тренерскую карьеру провел в «Краснодаре», начиная с детско-юношеского футбола.

В 2018 году был назначен старшим тренером первой команды, а в 2020 году после получения лицензии стал главным тренером, свой пост Мусаев покинул в апреле.

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