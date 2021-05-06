Мусаев возглавит «Краснодар-2»

Бывший тренер возобновит тренерскую карьеру.

Он возглавит , который выступает в .

Главный тренер второй команды Артем Куликов накануне узнал о своей отставке и подтвердил эту информацию.

Мусаев всю тренерскую карьеру провел в «Краснодаре», начиная с детско-юношеского футбола.

В 2018 году был назначен старшим тренером первой команды, а в 2020 году после получения лицензии стал главным тренером, свой пост Мусаев покинул в апреле.

Первое интервью Мусаева после «Краснодара»: почему все сломалось?