«А не сняться ли нам с чемпионата? 😄». ЦСКА о материале про судейские ошибки не в их пользу

ЦСКА в твиттере пошутил о судействе в РПЛ.
Армейцы репостнули таблицу с подсчетами «Спорт-Экспресса», по которым получается, что против них допустили наибольшее количество судейских ошибок за сезон.
«А не сняться ли нам с чемпионата? 😄», – написали в твиттере московского клуба.
В начале сезона владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Сочи» (2:2) заявил: «Спартак» снимается с чемпионата. Не хочу участвовать в этой клоунаде».
А не сняться ли нам с чемпионата?😄 pic.twitter.com/ujediXnZ6B— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 18, 2021