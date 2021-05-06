«А не сняться ли нам с чемпионата? 😄». ЦСКА о материале про судейские ошибки не в их пользу

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ЦСКА в твиттере пошутил о судействе в РПЛ.

Армейцы репостнули таблицу с подсчетами «Спорт-Экспресса», по которым получается, что против них допустили наибольшее количество судейских ошибок за сезон.

«А не сняться ли нам с чемпионата? 😄», – написали в твиттере московского клуба.

В начале сезона владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Сочи» (2:2) заявил: «Спартак» снимается с чемпионата. Не хочу участвовать в этой клоунаде».

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