«А не сняться ли нам с чемпионата? 😄». ЦСКА о материале про судейские ошибки не в их пользу

ЦСКА в твиттере пошутил о судействе в .

Армейцы репостнули таблицу с подсчетами «Спорт-Экспресса», по которым получается, что против них допустили наибольшее количество судейских ошибок за сезон.

«А не сняться ли нам с чемпионата? 😄», – написали в твиттере московского клуба.

В начале сезона владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Сочи» (2:2) заявил: «Спартак» снимается с чемпионата. Не хочу участвовать в этой клоунаде».