Джикия хочет включить пункт об отступных для европейских клубов в контракт со «Спартаком»

Защитник Георгий Джикия ведет переговоры со «Спартаком» о новом контракте.

Стороны согласовали большинство вопросов, скорее всего, будет подписано соглашение сроком на 4 года с незначительным повышением зарплаты, сообщает «РБ Спорт».

В то же время футболист хочет, чтобы в новом договоре были прописаны отступные для европейских клубов. Пока клуб не согласен на такое условие.

Возможно, что контракт будет подписан уже после чемпионата Европы.

Джикия выступает за с 2017 года. Его статистику можно найти здесь.