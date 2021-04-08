«Спартак» отдаст Тила в аренду «Фейеноорду». Клуб из Нидерландов будет платить всю зарплату хавбеку

намерен отдать полузащитника в аренду.

Московский клуб договорился с о переходе 23-летнего полузащитника на правах аренды. Нидерландский клуб будет полностью платить зарплату Тилу, пишет Eurostavka.

Как отмечается, «Спартак» продлит контракт с Тилом, поскольку не хочет просто так терять 18 миллионов евро, вложенные в приобретение футболиста.

В этом сезоне он провел 7 матчей в Бундеслиге в составе и не отметился результативными действиями. Полную статистику игрока можно изучить здесь.