«Спартак» отдаст Тила в аренду «Фейеноорду». Клуб из Нидерландов будет платить всю зарплату хавбеку

«Спартак» намерен отдать полузащитника Гуса Тила в аренду.
Московский клуб договорился с «Фейеноордом» о переходе 23-летнего полузащитника на правах аренды. Нидерландский клуб будет полностью платить зарплату Тилу, пишет Eurostavka.
Как отмечается, «Спартак» продлит контракт с Тилом, поскольку не хочет просто так терять 18 миллионов евро, вложенные в приобретение футболиста.
В этом сезоне он провел 7 матчей в Бундеслиге в составе «Фрайбурга» и не отметился результативными действиями. Полную статистику игрока можно изучить здесь.