Денисов о ссоре с Черчесовым: «Он побежал к Ротенбергу: «Денисов идет против вашего сына». А я Боре говорил: «Почему ты играешь? Понятно почему»

Бывший полузащитник рассказал о причине конфликта с экс-тренером бело-голубых , который сейчас работает со сборной России.

– Почему такое вообще произошло?

– Разговор состоялся с ним в комнате. Я ему сказал все, что думаю.

– А причина конфликта?

– Это получилось из-за Юсупова. Тогда мы играли с «Зенитом», а Юсуп как раз набрал феерическую форму. Саламыч же его не поставил в состав.

В то время ходили слухи, и сам Юсуп в разговоре со мной не скрывал, что есть предложение от «Зенита», и он подписывает. Вот мы как раз играем с «Зенитом». Но Юсуп получает деньги за «Динамо». Это мое понимание футбола. Человек – профессионал, на каждой тренировке выкладывается, он просто был лучший в центре полузащиты. Он на тот момент был на полголовы лучше меня. Это ведущий игрок «Динамо» в центральной зоне, мы играем с «Зенитом», а он не ставится в состав по каким-то непонятным причинам.

Мы проиграли 0:1, хотя как минимум должна была быть ничья. Тогда Зобнина только начали наигрывать, он был еще сырой. Нам как раз не хватило. Это уже потом он начал отлично играть. А тогда – сравнивать Зобнина и Юсупова на этой позиции было сложно.

Я после игры задал вопрос: «Саламыч, почему не играет ведущий игрок? Почему ваши околофутбольные игры влияют на результат?» Если бы мы тогда обыграли «Зенит», то боролись бы за первую-вторую строчку. А так – скатились на четвертое место.

На мое такое вот высказывание полетело все. Когда он начал переходить уже на личности, грубость, тогда я сказал: «Вы для меня все, здороваться с вами не буду». И я больше с ним не здоровался. Он меня вызвал в кабинет, и я сказал, что даже отцу не разрешал повышать голос. Говорю ему: «У меня четверо детей. Какое вы вообще имеете право при всех игроках «Динамо» меня унижать? Вы понимаете, что я ничего не могу сделать, потому что у меня контракт».

Мне не хватало только с тренером подраться. Это было бы уже сверх. Тогда бы я, наверное, не простил этого сам себе. Но это была суперпровокация с его стороны. В «Динамо» меня вообще ненавидели из-за моей зарплаты. Они много раз пытались, много ситуаций было. В этой ситуации я сдержался.

А Черчесов что сделал? Очень легко сделал. Он побежал к Ротенбергу – я так это понимаю. Меня в «Динамо» изначально приглашал Ротенберг. Он ему пожаловался: «Денисов идет против вашего сына». Думаю, вот так он на него накинулся. Хотя я про Борю-младшего ничего не говорил.

Я ему говорил: «Играть должны сильнейшие. Если ты будешь сильнее парня из дубля, то должен играть». Я ему в глаза говорил: «На данный момент ты слабее. Почему ты играешь, а другой не играет? Почему? Понятно почему». Мне скрывать нечего. Но в той ситуации сын Ротенберга был вообще ни при чем. Это было между мной и Черчесовым.

Я не знаю, что он наговорил, но меня потом вызвали в кабинет и дали бумаги со штрафом. Я говорю: «Дайте хотя бы что-то мне сказать». А Черчесов сказал: «Иди вон отсюда, редиска!» И все, вот так получилось. Потом пошли судебные дела с «Динамо». Вот так.

Перед чемпионатом мира раздался звонок, сказали, что хотят меня видеть в сборной, но надо дать интервью с извинениями. Я сказал: «Нет, извини. Я приеду в сборную, готов там все что угодно делать, но извиняться мне не за что». Я и в интервью потом это говорил. Кто такой Денисов и 150-миллионная страна? Но извиняться никогда не стану. За что? – рассказал Денисов.

Денисов о конфликте с Черчесовым: «Он мне указал на душ, может, я ему понравился. Я интеллигентно отказался»