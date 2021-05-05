Георгий Черданцев: «В Москве чудовищная экология. Город практически убили бесконечными застройками за последние 20 лет»

Комментатор в интервью Sports.ru высказался о проблемах жизни в Москве.

– Где ты хочешь жить?

– Сложный вопрос. Я хочу жить, где хороший климат. Я привык, очень люблю Москву. Я москвич настолько, что меня иногда передразнивают за акцент – очень сильно акаю, когда за собой не слежу. Мы еще немножко протягиваем гласные – «Маасква».

У нас чудовищная экология в городе. Город за последние 20 лет практически убили бесконечными застройками-новостройками.

Пылища страшная. Я аллергик и от этого очень мучаюсь. Я к машине подхожу с утра, хотя я в относительно чистом районе живу, спальном, но пылища все равно: пальцем по капоту проводишь – ужасно.

Но у меня ребенок растет здесь, учится, ходит в школу, поэтому о чем разговаривать? – сказал Черданцев.

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