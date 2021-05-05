Черданцев убрал мешки под глазами операцией: «Меньше 100 000 рублей. Это часть профессии – надо прилично выглядеть»

Комментатор в интервью Sports.ru рассказал о работе над своей внешностью.

– Когда я сам работал на «Матч ТВ», я чуть чаще смотрел твое шоу «После футбола» и замечал одну вещь – твои мешки под глазами. Это для меня был мем просто – я не понимал, ты не высыпаешься или что? Сейчас их нет.

– Я их убрал. Просто взял и сделал операцию, потому что желаю работать в кадре. Это часть профессии, это неизбежно – ты должен прилично выглядеть. Тем более если ты работаешь в спортивной истории.

А у мешков моих нет никакой иной природы, кроме природы – это моя физиология. Это не недосып, не чрезмерное употребление алкоголя, просто в какой-то момент накапливается жир, который у любого человека избыточный. Я более-менее за питанием и за своим образом жизни слежу, особенно с возрастом, потому что уже невозможно переносить какие-то нагрузки. Одно дело, когда тебе 20 лет, а другое – когда 50.

Это абсолютно осознанная история. Здесь просто нужно было убедить себя самого: «Да, мне это нужно. Да, я хочу выглядеть прилично».

– Насколько ты выбыл из строя?

– Месяц. Это было зимой, футбола у нас нет – это подходящий момент.

– Сколько стоит?

– Стоит недорого, потому что мне делал хороший знакомый, большой любитель футбола – сделал со скидкой и так далее. Но самое главное – вот (показывает брекеты – прим. Sports.ru).

– Зубы?

– Да. Мешки – это ладно. А вот это решение, к которому я шел много лет. Вот здесь дело вообще было не в эстетике. Правда, история с зубами стоит очень дорого.

– Прости, что перебиваю. Мешки – 200 тысяч?

– Не, меньше. В больнице по прейскуранту это стоит меньше 100 000 рублей.

– А тебе еще и скидку сделали.

– Ну это не миллионы, короче говоря. А зубы там другая совсем история. Это вопрос исключительно здоровья.

– А как это со здоровьем связано? Дыхание?

– Прикус. Из-за неправильного прикуса у тебя годами разрушается костная ткань – неправильно жуешь, и все мышцы лица перекошены. Я даже заметил у меня нижняя губа начал уезжать вниз.

Вот три месяца с брекетами хожу, рот встал на место. Мне просто нарастили зубы до того размера, какие они были в юности. Со временем все стерлось, а сейчас пришло в норму, и мышечный аппарат привыкает к тому, как это все должно работать.

А плохое последствие в моем конкретном случае – это просто выпадение зубов. Костная ткань под зубами стирается из-за неправильной нагрузки – и все.

– И сколько ходить?

– Еще год, думаю.

– И суммарный бюджет?

– Ну, дорого, очень дорого. Я даже говорить не буду.

– Больше миллиона?

– Это дорого. Есть какие-то моменты, которые тебя лично начинают угнетать. Ты вот с утра смотришь в зеркало и понимаешь: «Бесит, ну просто бесит».

Мне просто приходилось во всяких переделках бывать, и мне передний зуб выбили практически. Я тупо проворонил прямой удар, и зуб у меня ушел – реально вбили внутрь. А я ж не знал, что на телевидении буду работать, поэтому хорошо бы иметь ровные зубы. Тогда просто не было таких технологий, чтобы поправить. Я всю жизнь ходил с неровными передними зубами.

А сейчас смотрю в зеркало, и мне приятно, – сказал Черданцев.

Откровенный Черданцев: почему мало 1 млн в месяц, как убрал мешки под глазами операцией и разруливал наезды бандитов