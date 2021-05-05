Широков о Тедеско: «Кого провожают – победителя? Карреру так не провожали»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о работе главного тренера в нынешнем сезоне.

– Тедеско второе место занял, вывел команду в квалификацию Лиги чемпионов.

– Честно говоря, не понял – кого провожают – победителя?

– Он вывел команду в квалификацию ЛЧ.

– Тогда Валере Карпину надо было красную дорожку постелить и памятник поставить. Он раза три второе место занимал.

Карреру так не провожали, как Тедеско. Пожалуйста, провожайте – но делают так, как будто он что-то выиграл.

Впереди матч со сверхмотивированным «Ахматом». Не думаю, что там Рамзан Ахматович скажет: там «Спартак» приехал, давайте хотя бы ничейку.

Конечно, они будут рвать в последнем туре, они будут сверхмотивированы. У того же Талалаева особый настрой на «Спартак». Красно-белым будет очень тяжело.

– Каким вам запомнится «Спартак» Тедеско?

– Непонятным. В какие-то моменты играют здорово. Потом это куда-то исчезает, и играют не пойми во что.

Даже если взять стартовый матч с – в первые 20 минут забили два, а могли пять. Но неожиданно встали, получили два с судейским скандалом – и ничья.

И так весь сезон неровный, все полтора года Тедеско. Не хватает стабильности. Возможно, это от эмоций Тедеско идет, – сказал Широков.