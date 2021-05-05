Фред получил расистские оскорбления и эмодзи обезьяны в инстаграме после матча «МЮ» с «Ливерпулем»

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред подвергся расистским оскорблениям в инстаграме после матча АПЛ с «Ливерпулем» (2:4).

После встречи бразилец получил оскорбления в комментариях к его последнему посту, который был опубликован в воскресенье, где он праздновал победу над «Астон Виллой».  

Фред получил ряд сообщений оскорбительного характера, в том числе оскорбления на расовой почве и эмодзи обезьяны. Ранее он подвергался расистским оскорблениям в марте после вылета из Кубка Англии от «Лестера». 

«Расистские оскорбления в адрес Фреда недопустимы, и мы не хотим, чтобы это было в инстаграме. Мы удалили ряд комментариев и приняли меры против учетных записей, с которых сообщения опубликовали.

Мы призываем людей использовать наши функции безопасности, в том числе фильтры комментариев и элементы управления сообщениями, которые могут значительно снизить вероятность оскорблений», – сообщили в компании Facebook.

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