Фред получил расистские оскорбления и эмодзи обезьяны в инстаграме после матча «МЮ» с «Ливерпулем»

Полузащитник Фред подвергся расистским оскорблениям в инстаграме после матча с «Ливерпулем» (2:4).

После встречи бразилец получил оскорбления в комментариях к его последнему посту, который был опубликован в воскресенье, где он праздновал победу над «Астон Виллой».

получил ряд сообщений оскорбительного характера, в том числе оскорбления на расовой почве и эмодзи обезьяны. Ранее он подвергался расистским оскорблениям в марте после вылета из Кубка Англии от «Лестера».

«Расистские оскорбления в адрес Фреда недопустимы, и мы не хотим, чтобы это было в инстаграме. Мы удалили ряд комментариев и приняли меры против учетных записей, с которых сообщения опубликовали.

Мы призываем людей использовать наши функции безопасности, в том числе фильтры комментариев и элементы управления сообщениями, которые могут значительно снизить вероятность оскорблений», – сообщили в компании Facebook.