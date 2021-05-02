Онугха о расизме: «В России не встречал. Для меня встать на колено – это унижение. BLM выходит за рамки»

Форвард , права на которого принадлежат , высказался о проблеме расизма.

– Ты поддерживаешь движение BLM? Есть ощущение, что оно уже выходит за рамки разумного.

– Согласен. Оно выходит за рамки – это стопроцентно, но этот вопрос очень масштабный.

В России нет ничего такого, что происходит в Америке, когда там действительно убивают просто так – мы же видели этот случай, а сколько еще таких было. Но вот именно все эти акции: вставать на колено – для меня это ту мач.

– Ты бы не встал?

– Нет. Почему черный человек должен вставать на колено и что-то кому-то доказывать? Это глупо. Для меня это вообще унижение.

Что мы пытаемся этим доказать? Что мы такие же, как и все? Я не считаю, что это нужно делать. Конечно, в любом случае нужно как-то на это указать. Вроде это все забылось в конце девяностых, а сейчас опять стало всплывать. Как-то надо с этим бороться. Но не такими способами.

– Если сравнивать Россию с Америкой, то проблемы расизма в России вообще нет?

– Я вообще никогда не встречал. Были какие-то там выкрики фанатов на игре с «Торпедо», когда я еще за «Зенит» пензенский бегал. Но для меня это все уже какие-то опилки, у меня есть к этому человеческая приспособленность.

Мне даже пацаны говорили, мол, ты слышал, что они тебе кричали? А я, честно, не слышал. Я настолько абстрагирован от всего, когда я в игре, что хоть «Боинг» посади на поле – мне все равно, я ничего не услышу.

– Но фанаты «Спартака» кричат про Гильерме.

– Это скорее не расизм, а давление на него, хоть и кричат про обезьяну. Или в Роберто Карлоса банан кидали. Но это больше с целью создать давление и понтануться: «О, смотри, я вот банан кинул».

Это идет не потому, что он черный или еще какой-то. Это без какой-либо внутренней ненависти, – сказал Онугха.