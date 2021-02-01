Онугха о Дании: «Все красиво, аккуратно и чисто. Не как в регионах России: в центре более-менее, подальше отъедешь – ужаснешься»

Форвард , права на которого принадлежат , поделился впечатлениями от жизни в Дании.

– Чем Дания удивила как страна?

– Здесь настолько спокойно… Ничего не происходит по сути. Люди максимум с собаками гуляют, никаких машин. Даже музыку никто громко не слушает! Я как-то раз через колонку включил дома песни. Ко мне пришла женщина с конфетами и попросила сделать потише.

– А ты?

– Сделал, конечно. Никаких проблем. Везде взаимное уважение. Даже никакой дичи себе представить не можешь.

Когда я только заехал в квартиру, был момент интересный. На второй день пребывания возвращаюсь домой после тренировки, а около двери стоят два тортика. И под каждым по записке. Оказалось, что это от моих двух соседей.

Там было написано: «Добро пожаловать в наш город. Знаем, что ты футболист. При любой проблеме обращайся». Меня так за душу взяло! В России такое бы никогда в жизни не произошло. Мне очень понравилось. Один из соседей мне после каждой игры что-то говорит.

– Например?

– Он такой старенький-старенький, седой. Но два-три слова всегда говорит. Когда игра удалась: «Хорошо сыграл». А если не особо получился матч, то никогда не скажет, что я был плох, максимум скажет: «Могли сыграть лучше».

Смотришь на инфраструктуру и поражаешься. Настолько все красиво, четко, аккуратно, ровно и чисто. Сначала думаешь, что так, наверное, только в центре города. Но нет – так везде. Зашел в барбершоп на окраине, убедился, что весь город такой. Нет такого, как в региональных городах России: в центре более-менее, а подальше отъедешь – ужаснешься.

Здесь люди просто не мусорят. В Вайле такая же ситуация. Все мусорки отдельные: под бутылки, под бумагу и так далее. Смотришь на них всех и начинаешь делать так же. У меня тоже все по пакетикам разложено. Приезжаешь сюда и понимаешь, что не имеешь права поступать по-другому, мусорить. Я принимаю правила.

– В России нам этого не хватает.

– Конечно. Это проблема. Ощущение, что датчанам в детстве просто вставили какой-то чип, поэтому они так живут. Это воспитание, – сказал Онугха.