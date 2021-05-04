«Барса» и агент Агуэро договорились о переходе. Аргентинец снизил требования по зарплате

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро близок к переходу в «Барселону» на правах свободного агента.
Каталонский клуб и агент 32-летнего аргентинца достигли принципиальной договоренности о том, что футболист с 1 июля станет игроком «Барсы», подписав контракт на два года, сообщает Diario Sport.
Агуэро, по данным источника, снизил свои первоначальные требования по зарплате, чтобы иметь возможность осуществить мечту и сыграть вместе со своим другом Лионелем Месси.
Тренер Роналд Куман одобрил сделку, только если трансфер Агуэро не исключает вариант с переходом Мемфиса Депая.
В этом сезоне Агуэро провел 11 матчей в АПЛ, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.