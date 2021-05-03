Саранск поборется за право проведения Суперкубка России

Министр спорта Мордовии Александр Савилов заявил, что Саранск планирует провести матч за между и , который пройдет 17 или 18 июля.

«Пока никаких документов на проведение матча за Суперкубок России не подавали, но готовы принять эту игру. После ЧМ-2018 общались с РФС на предмет проведения матчей, неоднократно отправляли заявки, и сборная России уже играла здесь [в отборе Евро-2020]. Они и РПЛ прекрасно знают возможности нашего стадиона, города», – сказал Савилов.

Президент Федерации футбола Мордовии Александр Егоров также поддержал эту идею.

«Саранск открыт для любых мероприятий. Любой матч или турнир, который нам доверят, мы проведем на самом высшем уровне. Сложностей с подачей документов не возникнет. Уверен, такой матч вызовет ажиотаж среди болельщиков, и стадион будет заполнен на максимум от возможной вместимости», – сказал Егоров.

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