Месси может поехать на Кубок Америки, не подписав новый контракт с «Барсой». Переговоры могут пройти после турнира

Капитан «Барселоны» может подписать новый контракт с клубом, однако переговоры не будут быстрыми.

Руководство каталонского клуба до сих пор ждет результатов аудита, чтобы предложить аргентинцу новый контракт. Президенту «Барсы» Жоану Лапорте необходимо точно знать о том, какими финансовыми возможностями обладает клуб.

Новый контракт 33-летнего форварда может быть подписан после Кубка Америки. Есть вероятность, что Месси отправится на турнир, который пройдет с 11 июня по 10 июля, без нового соглашения с «Барселоной», пишет Diario Sport со ссылкой на El Larguero.

Сейчас футболист сконцентрирован на игре «Барселоны», он хочет успешно провести оставшиеся матчи сезона.

Срок действующего соглашения Месси с клубом истекает в июне.

В этом сезоне нападающий провел 34 матча в , забил 29 мячей и сделал 9 результативных передач. С его статистикой можно ознакомиться здесь.