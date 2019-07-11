Месси верит, что Аргентина выиграет Кубок Америки-2021. Лео планирует выступить на ЧМ-2022

Теги Барселона Лионель Месси Лионель Скалони Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки ЧМ-2022 Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси планирует продолжать выступления за сборную Аргентины.

По информации Goal.com, форвард с оптимизмом смотрит на будущее команды и считает, что Аргентина способна выиграть Кубок Америки в 2021 году. Кроме того, Месси намерен выступить на чемпионате мира 2022 года. 

Футболист чувствует абсолютное доверие со стороны Лионеля Скалони и его тренерского штаба, что мотивирует его продолжать выступать за сборную.

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