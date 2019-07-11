Месси верит, что Аргентина выиграет Кубок Америки-2021. Лео планирует выступить на ЧМ-2022

Нападающий «Барселоны» планирует продолжать выступления за сборную Аргентины.

По информации Goal.com, форвард с оптимизмом смотрит на будущее команды и считает, что способна выиграть в 2021 году. Кроме того, Месси намерен выступить на чемпионате мира 2022 года.

Футболист чувствует абсолютное доверие со стороны Лионеля Скалони и его тренерского штаба, что мотивирует его продолжать выступать за сборную.

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