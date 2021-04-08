Ларссон оценивается «Спартаком» в 15 млн евро. Форвардом интересуются клубы топ-лиг

Михаэль Янсен, агент нападающего , подтвердил информацию о том, что за игроком следят клубы европейских топ-лиг.

Сообщалось, что 23-летним шведом интересуются дортмундская «Боруссия» и «Вест Хэм».

«За ним следят клубы топ-лиг, но сейчас Йордан сосредоточен на концовке сезона. Он надеется попасть в Лигу чемпионов и сыграть за Швецию на Евро», – сказал агент.

По данным Aftonbladet, красно-белые потребуют за Ларссона около 15 млн евро.

Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до июня 2023 года. Статистику нападающего можно найти здесь.