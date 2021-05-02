Израильский хавбек «Шахтера» Соломон призвал Палестину к прекращению огня в конфликте с Израилем

Хавбек призвал Палестину прекратить огонь в конфликте с Израилем, обострившемся после столкновений между израильской полицией и палестинцами в Иерусалиме.

«Остановите ракеты. Прекратите террор. Мы вместе с Израилем», – сказал 21-летний игрок сборной Израиля.

В ходе развития ситуации палестинское движение ХАМАС стало производить массированные ракетные удары по городам Израиля, в ответ на это израильские вооруженные силы начали атаковать цели на палестинских территориях. Сообщается о десятках погибших и сотнях пострадавших.

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Сириец отпраздновал гол на коленях и с руками за спиной. Так он поддержал палестинцев, угнетаемых в Иерусалиме