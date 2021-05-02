Египетский форвард призвал лидеров мирового сообщества поспособствовать прекращению конфликта между Палестиной и Израилем, обострившегося после столкновений между израильской полицией и палестинцами в Иерусалиме.

В ходе развития ситуации палестинское движение ХАМАС стало производить массированные ракетные удары по городам Израиля, в ответ на это израильские вооруженные силы начали атаковать цели на палестинских территориях. Сообщается о десятках погибших и сотнях пострадавших.

«Я призываю всех мировых лидеров, включая премьер-министра страны, ставшей мне домом в последние четыре года, сделать все, что в их силах, для прекращения насилия и гибели невинных людей. Довольно», – написал Салах в твиттере, обратившись к Борису Джонсону.

Сириец отпраздновал гол на коленях и с руками за спиной. Так он поддержал палестинцев, угнетаемых в Иерусалиме