Лапорта проведет экстренную встречу с Куманом завтра. Президент «Барсы» хочет получить объяснения от тренера

Президент «Барселоны» проведет экстренную встречу с главным тренером команды на фоне неудачных выступлений команды.

По информации Catalunya Ràdio, Лапорта хочет, чтобы Куман дал объяснение неудачным результатам «Барселоны» на финише сезона, а также прокомментировал слабую игру команды в важных матчах.

Президент каталонцев пригласил тренера на встречу. Вероятно, она состоится в четверг днем.

Лапорта выстраивает планы «Барселоны» на следующий сезон. Срок действующего контракта Кумана с клубом истекает в 2022 году, но никто из руководителей «Барсы» не дал ему гарантию о том, что он останется в клубе. Также специалисту не говорили, что на него не рассчитывают в следующем сезоне.

Лапорта планирует отправиться на финал женской Лиги чемпионов, в котором сыграет «Барса», и поэтому пропустит игру основной команды сине-гранатовых с «Сельтой», которая состоится 16 мая.

«Барса» придумала глупейший вылет из гонки: вела 2:0, но пропустила от «Леванте» за 7 минут до свистка и потеряла очки