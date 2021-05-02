Сульшер про 1:2 с «Лестером»: «У «МЮ» не было времени подготовиться. Нельзя играть в таком графике»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча с «Лестером» (1:2) в 36-м туре АПЛ.
«Мы слабо начали матч, но это ожидаемо, ведь времени на подготовку не было. Но после пропущенного гола нам было нечего терять, и мы играли очень хорошо. Я доволен.
Матич – настоящий лидер, а Гринвуд выглядел как опытный профессионал, хотя ему лишь 19. У нас было мало времени на подготовку к игре, но на перерыв мы ушли довольными. А соперник забил после углового, вместо которого должно было быть вбрасывание из аута.
Такого графика больше никогда не должно быть. Нельзя играть в четверг, потом в воскресенье, потом во вторник, потом снова в четверг. Это невозможно. Вот почему нам пришлось делать изменения в составе. Это неслыханно, и футболисты не могут как следует играть на таком уровне с таким календарем», – сказал Сульшер.