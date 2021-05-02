Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля», «Эвертон» в гостях у «Виллы»

В АПЛ проходят перенесенные ранее матчи. Во вторник «Саутгемптон» победил «Кристал Пэлас» (3:1).

В четверг «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем», «Астон Вилла» встретится с «Эвертоном».

Перенесенные матчи

19-й тур

34-й тур

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ