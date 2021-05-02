Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля», «Эвертон» в гостях у «Виллы»

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В АПЛ проходят перенесенные ранее матчи. Во вторник «Саутгемптон» победил «Кристал Пэлас» (3:1).

В четверг «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем», «Астон Вилла» встретится с «Эвертоном».

Чемпионат Англии

Перенесенные матчи

19-й тур

Астон Вилла – Эвертон
Дата проведения
13 мая, 20.00, «Вилла Парк»
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34-й тур

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Дата проведения
13 мая, 22.15, «Олд Траффорд»
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32-й тур

Саутгемптон – Кристал Пэлас 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
11 мая, 22.15, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Бентеке, 1:1 – 19 Ингз, 2:1 – 48 Адамс, 3:1 – 75 Ингз.
СаутгемптонФорстер, Стивенс, Уокер-Питерс, Вестергор, Беднарек (Салису, 46), Армстронг, Уорд-Проуз, Редмонд, Минамино, Адамс, Ингз (Обафеми, 76).
Кристал ПэласГуаита, Митчелл, Дэнн, Уорд, Ридевалд, Эзе, Куяте, Миливоевич (Шлупп, 65), Заа, Айю (Батшуайи, 72), Бентеке (Матета, 78).
Предупреждения:
Беднарек (44), Айю (45), Вестергор (54), Куяте (77), Заа (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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