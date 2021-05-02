Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля», «Эвертон» в гостях у «Виллы»

В АПЛ проходят перенесенные ранее матчи. Во вторник «Саутгемптон» победил «Кристал Пэлас» (3:1).
В четверг «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем», «Астон Вилла» встретится с «Эвертоном».
Перенесенные матчи
19-й тур
- Дата проведения
- 13 мая, 20.00, «Вилла Парк»
34-й тур
- Дата проведения
- 13 мая, 22.15, «Олд Траффорд»
32-й тур
- Дата проведения
- 11 мая, 22.15, «Сент-Мэрис»
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Саутгемптон –
Форстер, Стивенс, Уокер-Питерс, Вестергор, Беднарек (Салису, 46), Армстронг, Уорд-Проуз, Редмонд, Минамино, Адамс, Ингз (Обафеми, 76).
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Кристал Пэлас –
Гуаита, Митчелл, Дэнн, Уорд, Ридевалд, Эзе, Куяте, Миливоевич (Шлупп, 65), Заа, Айю (Батшуайи, 72), Бентеке (Матета, 78).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.