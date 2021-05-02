«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в третий раз за четыре года

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в сезоне-2020/21.

Команда тренера выиграла турнир после того, как «Манчестер Юнайтед» проиграл «Лестеру» (1:2) в 36-м туре АПЛ.

Конкуренты «горожан» за три тура до завершения сезона потеряли математические шансы на чемпионство.

На данный момент у 80 баллов. У «Юнайтед» – 70 очков, а идущий на третьей строчке «Челси» набрал 64 балла.

Манчестерский клуб завоевал трофей в в третий раз за четыре года. В прошлом сезоне чемпионат выиграл «Ливерпуль».