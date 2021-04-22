ПФЛ расформируют, организацией второго дивизиона займется ФНЛ

В российском футболе произойдут реформы.

Свое существование прекратит Профессиональная футбольная лига (ПФЛ), клубы уже получили соответствующие распоряжения. Впрочем, речь идет только об изменении организации, обеспечивающей проведение первенства.

Со следующего сезона все клубы нынешней ПФЛ войдут в состав ФНЛ, которая будет организовывать и розыгрыш первого дивизиона из 20 команд, и розыгрыш второго дивизиона, нынешней . Деление команд на группы не изменится.

ПФЛ – первая организация, которая проводила чемпионат России (с 1992 по 2001 год). Также она отвечала за проведение матчей первого дивизиона (по 2010 год).