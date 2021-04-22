Журавель об удалении Глушенкова: «Предумышленный фол, иначе не назовешь. Он просто очень хочет играть в ЛЧ, вот и все»

Журналист Тимур Журавель поделился мнением об удалении полузащитника «Химок» Максима Глушенкова, выступающего в подмосковном клубе на правах аренды из «Спартака», в игре с москвичами (1:2).
«За что боролись...
Арендованные игроки должны выходить на поле против своих клубов – эта позиция долго и аргументированно отстаивалась. Спортивная мотивация, дополнительная интрига – звучало все логично.
Но появился спартаковец Максим Глушенков, находящийся в аренде в «Химках» из «Спартака», и все перечеркнул. Глушенков совершил фол, который иначе как предумышленным, не назовешь.
Он оставил «Химки» в меньшинстве против «Спартака» более, чем на тайм. Просто Глушенков очень хочет играть в Лиге чемпионов – вот и все» – написал Журавель в своем телеграм-канале.
Глушенков об удалении: «Не хотел грубости. Это футбол, это эмоции»