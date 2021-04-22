Идову о пенальти в игре со «Спартаком»: «Что Данилкин должен был сделать с рукой, куда убрать?»

Защитник «Химок» обновил пост с критикой в адрес бригады арбитров, работавшей на матче 29-го тура против (1:2).

«Красная Глушенкову по делу. Тут и спорить не о чем.

Пенальти – весь сезон нам твердят про умышленную игру рукой, расстояние от игрока, естественное положение... Ларссон плохо обработал мяч, и он его уже потерял, т. к. он шел к Лантратову прямо. Данилкин находится сзади в одном метре, за полсекунды мяч попадает ему в руку...

Что он с ней должен сделать, куда убрать... Он умышленно ей играет? Нет. Мешал ли он голу? Нет. Момент уже весь исчерпан плохой обработкой. Знал он, что такой отскок будет? Куда там», – дописал Идову.

На 37-й минуте полузащитник «Химок» получил прямую красную карточку после того, как ударил защитника «Спартака» Айртона шипами в пах. Красно-белые смогли сравнять счет во втором тайме – на 53-й минуте судья Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота «Химок». Кроме того, Безбородов засчитал гол в ворота «Спартака» после того, как мяч попал в руку Идову в центре поля.

Отметим, что права на Идову принадлежат – футболист выступает за на правах аренды. Железнодорожники ведут борьбу со за попадание в Лигу чемпионов.

Идову после игры со «Спартаком»: «Они не могут, судья поможет!»