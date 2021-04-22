Кавани продлил контракт с «МЮ» до 2022 года (Фабрицио Романо)

Нападающий Эдинсон Кавани продолжит выступать за .

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 34-летний уругваец согласился продлить контракт с «МЮ», сделка уже была закрыта.

Новое соглашение Кавани рассчитано до лета 2022 года. Объявлено об этом будет в ближайшие дни.

За клуб из Манчестера Кавани забил 15 голов и отдал 5 передач в 35 играх во всех турнирах. Его статистику смотрите здесь.

В сентябре трансфер Кавани считали провалом. Теперь он главный форвард «МЮ» и вот-вот подпишет новый контракт