Роналду получил худшую оценку за матч с «Миланом» – 4. Как и Пирло (La Gazzetta dello Sport)

Теги Милан Андреа Пирло Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия рейтинги Войчех Шченсны Маттейс де Лигт Футбол

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду неудачно провел матч с «Миланом» (0:3) в 35-м туре Серии А.

Неубедительная игра 36-летнего португальца нашла отражение в оценках за матч от итальянской прессы.

Роналду получил от La Gazzetta dello Sport самый низкий балл среди игроков – 4. Такую же оценку заработал и главный тренер Андреа Пирло.  

Защитник Маттейс де Лигт и вратарь Войчех Шченсны получили самые высокие оценки в команде – 6.

Туринцы за три тура до конца сезона в чемпионате Италии занимают пятое место и могут не попасть в Лигу чемпионов впервые за 10 лет.

Роналду в матче с «Миланом»: 0 ударов в створ, 1 успешная попытка дриблинга из 4

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