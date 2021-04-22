«Ладно, толстяк, не гони». Пике и тер Стеген вступили в перепалку с Суаресом из-за его падения

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген и защитник «блауграны» вступили в перепалку с форвардом «Атлетико» во время матча (0:0).

В одном из эпизодов матча Суарес упал после контакта с тер Стегеном. Голкипер «Барсы» высказал своему бывшему одноклубнику претензии, посчитав, что Суарес преувеличивает серьезность случившегося.

Вскоре в спор вступил Пике. «Ладно, толстяк, не гони. Все в порядке», – сказал защитник «Барсы» уругвайцу.

«Это была рука. Если бы я сыграл ногой, то да, но это...» – добавил тер Стеген.

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