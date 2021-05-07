Мазепин добавил Георгиевскую ленту на шлем в честь Дня Победы

Гонщик выступает на в специальном шлеме в честь Дня Победы.

Мазепин изменил дизайн своего номера – «девятка» выполнена в виде Георгиевской ленты с добавлением красной звезды.

Фото: инстаграм команды «Хаас»

Российский пилот начнет гонку в Барселоне с последней позиции: в квалификации он показал худшее время, а после сессии получил штраф в виде потери трех позиций за блокировку представителя .

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Мазепин представил шлем для первого сезона в «Формуле-1»

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