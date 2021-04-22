Рахим Стерлинг: «На мне был очевидный пенальти. Не знаю, почему его не поставили»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Энтони Тэйлор Рахим Стерлинг Курт Зума Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился мыслями после матча АПЛ с «Челси» (1:2).

«Сложно принять такой результат. Мы имели шансы решить исход матча, но нас наказали, вот и все.

[По поводу момента с возможным пенальти] я не смог пробить, поскольку колено моего соперника было на задней части моего бедра.

Я не знаю, почему это не пенальти и почему момент не рассмотрели должным образом. Думал, что ВАР поможет. Но рефери сказал, что эпизод проверили, и это не пенальти, но это был очевидный пенальти», – сказал англичанин. 

Говоря о пенальти, Стерлинг имеет в виду эпизод с Куртом Зума на 87-й минуте. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.

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