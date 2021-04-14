«Оренбург» и «Алания» не прошли лицензирование для РПЛ. «Торпедо», «Балтика» и «Нижний Новгород» готовы к участию в турнире

Стали известны предварительные выводы комиссии по лицензированию по 6 клубам , которые претендуют на выход в РПЛ в этом сезоне.

«Оренбург», идущий на 2-м месте в турнирной таблице, и «Алания», занимающая 4-ю строчку, не выполнили обязательные критерии для получения лицензии РПЛ.

«Оренбург» выполнил 14 критериев РПЛ из 24. Стадион команды не соответствует инфраструктурным требованиям РПЛ. Также к клубу есть нарекания по критериям комфорта и сервиса на стадионе как для зрителей, так и для участников матча. К «Оренбургу» есть замечания от основного вещателя.

«Алания» выполнила 9 критериев РПЛ из 24. Арена, на которой играет клуб из Владикавказа, не соответствует инфраструктурным и кадрово-административным критериям. К стадиону есть множество нареканий.

(20 критериев из 24, стадион «Калининград»), «Нижний Новгород» (19 из 24, стадион «Нижний Новгород») и (15 из 24, стадион «Лужники») обязательные критерии выполнили. Было признано, что эти клубы готовы к участию в РПЛ.

также выполнили необходимые критерии.

«Велес», идущий на 8-м месте в Олимп-ФНЛ, процедуру лицензирования проходить отказался, о чем сообщил в письме, отправленном в РПЛ, пишет «РБ-Спорт».

Клубы РПЛ (в том числе «Зенит») против «Оренбурга» в лиге из-за стадиона. За только «Урал»