«Байер» интересуется вратарем «Краснодара» Сафоновым

Вратарь Матвей Сафонов может продолжить карьеру в «Байере», сообщает Fussballinfo.net со ссылкой на Kicker.

По информации источника, в Леверкузене ищут молодого и перспективного вратаря, который составил бы конкуренцию первому номеру команды Лукашу Градецки, а в будущем смог бы стать основным голкипером. Сафонов является приоритетным вариантом для немецкого клуба.

Однако также отмечается, что в летнее трансферное окно переход, скорее всего, не состоится, так как трансфер Сафонова потребует от слишком больших финансовых вложений.

В сезоне-2019/20 Сафонов провел за «Краснодар» 5 матчей в РПЛ и пропустил 4 мяча.