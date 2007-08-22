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«Байер» интересуется вратарем «Краснодара» Сафоновым

Теги Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Краснодар Лукаш Градецки Матвей Сафонов Футбол

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в «Байере», сообщает Fussballinfo.net со ссылкой на Kicker.

По информации источника, в Леверкузене ищут молодого и перспективного вратаря, который составил бы конкуренцию первому номеру команды Лукашу Градецки, а в будущем смог бы стать основным голкипером. Сафонов является приоритетным вариантом для немецкого клуба. 

Однако также отмечается, что в летнее трансферное окно переход, скорее всего, не состоится, так как трансфер Сафонова потребует от «Байера» слишком больших финансовых вложений.

В сезоне-2019/20 Сафонов провел за «Краснодар» 5 матчей в РПЛ и пропустил 4 мяча.

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