Майкл Оуэн: «Маунт и Фоден станут лучшими игроками мира. Фил может стать одним из лучших в истории Англии»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн высоко отозвался об игре полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена и хавбека «Челси» Мэйсона Маунта.
– Это очень воодушевляет в преддверии летнего турнира сборной Англии.
Я думаю, что Мэйсон Маунт и Фил Фоден, если уж на то пошло, в будущем станут двумя лучшими футболистами мира. Вот настолько они хороши. Будет очень интересно посмотреть на них.
– Маунта и Фодена можно сравнивать с Мбаппе и Холандом?
– Они доберутся до этого момента. Маунт – феноменальный игрок, но Фоден может стать одним из лучших футболистов в истории Англии, – сказал Оуэн в эфире BT Sport.
Рио Фердинанд: «Фоден – лучший молодой игрок мира. Холанд еще не играет на таком уровне»
Маунт теперь любимчик не только Лэмпарда, но и Тухеля. Кажется, он просто здорово играет в футбол