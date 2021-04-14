Майкл Оуэн: «Маунт и Фоден станут лучшими игроками мира. Фил может стать одним из лучших в истории Англии»

Теги Челси Майкл Оуэн Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Мэйсон Маунт Филип Фоден Футбол

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн высоко отозвался об игре полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена и хавбека «Челси» Мэйсона Маунта.

– Это очень воодушевляет в преддверии летнего турнира сборной Англии.

Я думаю, что Мэйсон Маунт и Фил Фоден, если уж на то пошло, в будущем станут двумя лучшими футболистами мира. Вот настолько они хороши. Будет очень интересно посмотреть на них.

– Маунта и Фодена можно сравнивать с Мбаппе и Холандом?

– Они доберутся до этого момента. Маунт – феноменальный игрок, но Фоден может стать одним из лучших футболистов в истории Англии, – сказал Оуэн в эфире BT Sport.

Рио Фердинанд: «Фоден – лучший молодой игрок мира. Холанд еще не играет на таком уровне»

Маунт теперь любимчик не только Лэмпарда, но и Тухеля. Кажется, он просто здорово играет в футбол

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