Майкл Оуэн: «Маунт и Фоден станут лучшими игроками мира. Фил может стать одним из лучших в истории Англии»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Реала» высоко отозвался об игре полузащитника Фила Фодена и хавбека .

– Это очень воодушевляет в преддверии летнего турнира сборной Англии.

Я думаю, что Мэйсон Маунт и , если уж на то пошло, в будущем станут двумя лучшими футболистами мира. Вот настолько они хороши. Будет очень интересно посмотреть на них.

– Маунта и Фодена можно сравнивать с Мбаппе и Холандом?

– Они доберутся до этого момента. Маунт – феноменальный игрок, но Фоден может стать одним из лучших футболистов в истории Англии, – сказал Оуэн в эфире BT Sport.

Рио Фердинанд: «Фоден – лучший молодой игрок мира. Холанд еще не играет на таком уровне»

Маунт теперь любимчик не только Лэмпарда, но и Тухеля. Кажется, он просто здорово играет в футбол