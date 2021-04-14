«Бавария» поборется за Холанда. Нагельсманн считает его идеальным форвардом для команды

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия возможные трансферы Юлиан Нагельсманн Эрлинг Холанд Футбол

«Бавария» намерена побороться за форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Мюнхенский клуб включится в борьбу за 20-летнего нападающего. Юлиан Нагельсманн, который станет тренером «Баварии» летом, считает Холанда идеальным форвардом для команды и хочет, чтобы норвежец сменил 32-летнего Роберта Левандовского на этой позиции, пишет Mundo Deportivo со ссылкой на Sky Sport Deutschland.

Интерес к Холанду проявляют «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне футболист забил 25 голов и сделал 5 результативных передач в 26 матчах Бундеслиги. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

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