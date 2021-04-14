«Бавария» поборется за Холанда. Нагельсманн считает его идеальным форвардом для команды

намерена побороться за форварда дортмундской .

Мюнхенский клуб включится в борьбу за 20-летнего нападающего. , который станет тренером «Баварии» летом, считает Холанда идеальным форвардом для команды и хочет, чтобы норвежец сменил 32-летнего Роберта Левандовского на этой позиции, пишет Mundo Deportivo со ссылкой на Sky Sport Deutschland.

Интерес к Холанду проявляют «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне футболист забил 25 голов и сделал 5 результативных передач в 26 матчах Бундеслиги. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Трансфер Холанда уже превратился в сериал от Райолы: визиты в Барселону и Мадрид, скоро – в Англию

Весь мир без ума от Холанда. Держите его формулу успеха: вот как он ускоряется, открывается и бьет