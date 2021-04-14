«Баварии» интересен Хакими. Клуб хочет усилить состав к приходу Нагельсманна

«Баварии» интересен защитник .

Мюнхенский клуб работает над усилением состава к приходу на пост главного тренера. Руководству «Баварии» интересен вариант с приглашением 22-летнего защитника. Клуб считает, что футболист идеально впишется в систему Нагельсманна. Однако сделку будет нелегко организовать.

следит за выступлениями Хакими еще с тех времен, когда он играл за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. В клубе считают, что его умения в атаке помогут команде. Однако есть мнение, согласно которому Хакими стоит улучшить игру при обороне, пишет журналист мюнхенского издания tz Мануэль Бонке.

Латераль перешел в «Интер» из «Реала» летом 2020 года. В этом сезоне он провел 33 матча в Серии А, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.

С полной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.