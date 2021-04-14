Отец Влашича: «Николе нужны новые вызовы и другие партнеры»

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Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, выразил мнение, что его сыну нужен новый вызов.

«Он чувствует пресыщение, но это нормально после трех лет в клубе, где он сделал много хорошего. Ему нужны новые вызовы, другая философия игры и другие партнеры.

ЦСКА сейчас не выглядит хорошо, все, кто видел их матчи, понимают это. У Олича много работы. Команде не хватает ритма, они не могут выйти из-под прессинга, и Никола страдает, потому что интуитивная креативность – его главное достоинство», – заявил отец игрока.

За три сезона в РПЛ 23-летний хорват забил 28 голов и отдал 15 результативных передач. Статистика Влашича – здесь.

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