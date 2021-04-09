Карасев обслужит матч «Зенита» и «Локомотива» и другие назначения 28-го тура РПЛ

Назначены арбитры на матчи 28-го тура РПЛ.
1 мая
«Ротор» – «Ахмат»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Арам Петросян; инспектор – Николай Иванов.
«Рубин» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Николай Волошин; AВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Сергей Мартынов.
ЦСКА – «Уфа»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Максим Ковалев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.
«Краснодар» – «Сочи»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Гвардис.
2 мая
«Химки» – «Урал»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гончар.
«Ростов» – «Тамбов»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Николай Левников.
«Зенит» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Андрей Бутенко.
3 мая
«Арсенал» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Стипиди; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Тихон Калугин; инспектор – Сергей Лапочкин.