Карасев обслужит матч «Зенита» и «Локомотива» и другие назначения 28-го тура РПЛ

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Назначены арбитры на матчи 28-го тура РПЛ

1 мая

«Ротор» – «Ахмат»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Арам Петросян; инспектор – Николай Иванов.

«Рубин»«Динамо»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Николай Волошин; AВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Сергей Мартынов.

ЦСКА – «Уфа»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Максим Ковалев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар» – «Сочи»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Гвардис.

2 мая

«Химки» – «Урал»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гончар.

«Ростов» – «Тамбов»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Николай Левников.

«Зенит»«Локомотив»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Андрей Бутенко.

3 мая

«Арсенал» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Стипиди; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Тихон Калугин; инспектор – Сергей Лапочкин.

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