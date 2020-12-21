«Если Зарема добьется успеха в «Спартаке», это изменит отношение к женщинам в футболе». Агент Мижигурскис о жене Федуна

Футбольный агент , представляющий интересы некоторых молодых игроков , высказался о , супруге владельца красно-белых Леонида Федуна.

— Когда Салихова занялась «Спартаком»?

— Мне кажется, она всегда интересовалась клубом, просто в последнее время стала более активно этим заниматься.

Я бы очень хотел, чтобы у нее получилось. У нас же не очень любят, когда женщины руководят клубами. А если она добьется успеха, это будет интересно, необычно. И изменит отношение к женщинам в футболе. Будет новый вектор, – сказал Мижигурскис.

Зарема заговорила: жестко разносит Цорна, защищает Федуна и утверждает, что привела Ларссона под свою ответственность