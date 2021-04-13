Гвардиола о «Сити» в финале ЛЧ: «Мы вложили много денег, но дело не в этом. Команда заслужила право играть в финале»

Главный тренер высказался после победы над «ПСЖ» (2:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и выхода команды в финал турнира.

«Конечно, за последние десять лет, с момента, когда шейх Мансур пришел в клуб, мы вложили много денег, но дело не в этом.

Если вам хочется думать, что наш успех связан только с деньгами, то все в порядке. Но за кулисами происходит много невероятных вещей. Большое количество людей работают, поддерживают нас и составляют четкую стратегию, которая позволила нам сделать это.

То, чего мы добились за последние четыре года, – это невероятно. Это касается Премьер-лиги, Кубка английской лиги, разных кубков и разных турниров, в которых мы выступали.

Дойти до финала Лиги чемпионов очень сложно. Это самый трудный турнир, но нам это удалось. Мы проводим невероятный сезон в чемпионов и сейчас мы заслужили право быть здесь. Мы будем играть в финале», – сказал Гвардиола.

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