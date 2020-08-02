Только Гвардиола и Фергюсон выходили в финал ЛЧ в трех десятилетиях

дважды обыграл «ПСЖ» (2:0, 2:1) в полуфинале чемпионов.

Возглавляющий «горожан» вышел в финал турнира в третий раз, причем в трех разных десятилетиях – в сезонах-2008/09, 2010/11 (оба раза – с «Барселоной») и 2020/21.

Ранее в трех разных десятилетиях среди тренеров до решающего матча доходил лишь ( ) – 1998/1999, 2007/2008, 2008/09 и 2010/11.

Примечательно, что в двух финалах Гвардиоле противостоял как раз Фергюсон – «Барса» дважды обыграла «МЮ».

Гвардиола в финале ЛЧ спустя 10 лет! Тогда великая «Барселона» победила «МЮ»