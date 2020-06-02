Руни о тактике Фергюсона против «Барсы» в финалах ЛЧ: «Это было самоубийство. Он сказал: «Мы «МЮ» и будем атаковать»

Бывший нападающий вспомнил об играх против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«МЮ» проиграл «Барселоне» в финалах в сезоне-2008/09 и 2010/11.

«Для таких клубов, как «Реал», всегда сложно входить в матч с мыслями: «Мы отдадим им мяч». То же самое касается и «Юнайтед». Но мы проиграли два финала Лиги чемпионов, идя ноздря в ноздрю с «Барселоной» Гвардиолы, пытаясь высоко прессинговать и обыгрывать их. Это было самоубийством.

Помню, как сказал: «Мы «Манчестер Юнайтед», и мы будем атаковать. Это культура нашего клуба». Тогда я подумал: «Не очень в этом уверен».

Думаю, что игроки в глубине души знали, что это неверный подход, ведь мы отошли от того, что принесло нам успех в полуфинале 2008 года. И, конечно же, оба раза нас обыграли.

Эти слова про клуб – правда, но потом ты сидишь и думаешь: «Мы проиграли». Для меня нет разницы в том, в каком стиле ты играешь в матчах Лиги чемпионов, если удается побеждать. Посмотрите, как «Ливерпуль» действовал в финале прошлого года. И я думаю, что Зидан считает точно так же.

Несмотря на это, я ставлю на «Сити». Им не нужно гнаться, не нужно забивать. Они могут проиграть 1:0 и пройти дальше. В первом матче они удивили тем, как низко опускались. Тогда я впервые увидел, как команда Гвардиолы играет в таком стиле, и я думаю, что он сделает то же самое на «Этихаде». Они могут сыграть в кошки-мышки», – написал Руни в колонке для The Times.