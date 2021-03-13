В «Барселоне» обеспокоены состоянием колена Фати – лечение не дает прогресса. Скорее всего, он не сыграет до конца сезона и пропустит Евро

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Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати по-прежнему восстанавливается от травмы.

По данным Marca, в каталонском клубе обеспокоены состоянием колена игрока. Несмотря на различные методики лечения, которые применялись по ходу восстановления, они не принесли видимого результата и по большей части оказались бесполезны.

Изначально планировалось, что Фати пропустит около четырех месяцев (травму он получил в ноябре). Однако на данный момент прошло более полугода, и в этом сезоне он, скорее всего, больше не выйдет на поле, как и не сыграет на Евро-2020.

Фати до сих пор работает по индивидуальной программе и далек от контактных тренировок с командой.

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