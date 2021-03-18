Роналду – травмированному Фати: «Давай, не останавливайся! Ты скоро вернешься!»

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавший в составе «Реала», обратился к полузащитнику «Барселоны» Ансу Фати, который сейчас восстанавливается после травмы.

18-летний хавбек каталонцев опубликовал видео, на которых он выполняет реабилитационные упражнения и написал: «Восстанавливаюсь, чтобы скоро вернуться на поле».

Роналду репостнул это видео к себе в сторис и написал: «Давай, вперед, Ансу Фати! Ты скоро вернешься! Не останавливайся!»

В этом сезоне Фати забил 4 гола в 7 матчах Ла Лиги за «Барсу». Из-за травмы он не играл с 7 ноября.

Фото: инстаграм Криштиану Роналду

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