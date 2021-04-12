«Отменил бы траты на профессиональный спорт и раздал бы деньги нуждающимся». Вратарь «Арсенала» Левашов о корпорациях и регионах

Вратарь тульского «Арсенала» в интервью Sports.ru высказался о причинах угасания футбола в провинции.

– У тебя есть объяснение, почему футбол в провинции умирает – причем не только в Богородицке?

– Меня этот вопрос прямо гложет. А ответ – что подобное происходит не только с футболом, но и со всем остальным в маленьких городах. Тяжело живется, не везде у людей есть возможность развиваться в профессии.

Думаю, многое напрямую зависит от руководителя региона. Туле повезло с губернатором [Дюминым] – он многое делает для города. Там постоянно движуха, все реконструируется, развивается спорт.

Недавно сидели с начальником команды, с которым 10 лет назад вместе играли на область. Вспоминали старые времена, как летом 2011 года был такой разговор: «Ребят, слышали, может, вторая лига будет на следующий год?» – «Да ладно, какая вторая лига. Кому тут что надо?» А в ноябре 2011-го началось.

Я понимаю, что в других городах или регионах, где этого нет, решаются свои вопросы, не менее важные. Например, я бы с удовольствием отменил все затраты на профессиональный спорт и тратил бы их на тех, кто нуждается, – направлял средства туда, где кому-то не хватает.

– Обалдеть!

– Пришел к этой мысли несколько лет назад: было бы неплохо на годочек закрыть весь спорт в России и залатать дыры там, где нужно. В регионах в основном. Отдать деньги корпораций, которые бешено поддерживают спорт, – «Лукойла», «Газпрома», «Роснефти», – людям.

Дай бог, чтобы после этого мы могли быть конкурентоспособными в мире, но еще лучше, если в стране наконец решатся многие проблемы. Это слова, которые ничего не изменят, но хочется, чтобы люди жили хорошо.

– Обсуждал эту тему с кем-то из футболистов?

– Кому-то из ребят говорил, они были больше согласны, чем против.

– Да ладно? Мне всегда казалось, что футболисты даже из бедных городов сильно оторваны от земли. Например, Никита Медведева считает, что пол-Москвы ходит в джинсах за 40 тысяч рублей.

– Ну, ему виднее, он четыре года в Москве прожил. Жалко только, что после легендарной сухой серии так и не заиграл в «Локомотиве».

А в таких командах, как , хватает ребят с объективным взглядом на жизнь и правильным отношением к финансам. Например, я стараюсь по максимуму сохранить те деньги которые зарабатываю. Не трачу на всякую ерунду.

– Это как?

– Стараюсь по максимуму обеспечить семью тем, что есть, но не выплескиваю на все подряд. Вкладываю деньги, чтобы в дальнейшем они могли обеспечить меня на футбольной пенсии: заработал – купил что-то, недвижимость какую-то. В деньгах не храню вообще.

– Недвижимость – квартиры или офисы?

– Купил квартиру, дачу, еще пару строящихся квартир. Все – в Туле. В Москву не собираюсь, скорее, обратно в Богородицк уеду.

– Сколько ты откладываешь, чтобы потом покупать?

– Всегда по разному получается. Смотря какое подворачивается предложение. Иногда успеваю на что-то накопить, иногда беру кредиты и потом гашу. Но однозначно большую часть зарплаты я инвестирую, – сказал Левашов.

«Отменил бы все траты на спорт – и тратил на тех, кто нуждается». Вратарь Тулы, которого Кононов хотел в «Спартак»