Малком о красном мясе: «Оно для меня лимитировано, для моего же блага. Хотя раньше много его ел, в Бразилии любят барбекю, стейки, чураско»

Полузащитник рассказал о своем решении отказаться от красного мяча.

– Две травмы – насколько они выбивали вас из колеи?

– Любая травма, которая на время ограничивает твои возможности, вышибает из ритма. А тут еще приходилось пропускать достаточно много времени. Это жизнь – такое может произойти в футболе с каждым. Конечно же, у меня нет ни малейшего желания получать травмы. Но порой это случается. С другой стороны, много делаю для того, чтобы такого избегать. Сейчас, например, усиленно тренируюсь.

– Травмы не сделали вас менее раскованным на поле?

– В сложной ситуации всегда важно, чтобы рядом были люди, которые поверят в тебя заново. Ведь футболисту не всегда удается самому справиться со всеми внутренними противоречиями, действительно часто возникающими после травм. К счастью, команда и тренерский штаб меня поддерживают. Я вижу, что мне больше доверяют и на поле, и за его пределами. И это, безусловно, помогает ощущать привычную радость, с какой я всегда играл в футбол. Мне кажется, благодаря этому доверию сейчас удается прибавлять.

– Читал, что во время восстановления вы изменили питание, практически отказавшись от красного мяса в пользу белого. Сами к этому пришли или кто-то подсказал?

– В Бразилии есть специалист, который разработал определенную диету. В ней действительно больше белого мяса, чем красного. Второе для меня лимитировано и сейчас тоже. Хотя раньше много его ел. Это и понятно: мы, бразильцы, очень любим барбекю, стейки, чураско. Но так складывается, что для моего же блага, развития карьеры надо от чего-то отказываться. Ведь мне по-прежнему хочется становиться лучше. Так что с некоторыми неудобствами буду мириться, – сказал бразилец.