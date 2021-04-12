Гончаренко про 1:3 с «Сочи»: «Краснодар» контролировал игру до удаления. После пенальти и красной сложно оправиться»

Главный тренер «Краснодара» подвел итоги матча 28-го тура с «Сочи» (1:3).

«После того, как пропустили с пенальти, быстро выправили ситуацию. До удаления хорошо игру контролировали, пробовали найти опасные зоны в обороне «Сочи», чтобы выйти на ударную позицию. Где-то это удавалось, где-то не удавалось.

После удаления пошла другая игра. Нужно было попробовать забить второй мяч. Варианты, подходы были.

Когда ты пропускаешь с пенальти, потом получаешь красную карточку – это двойной удар. Сложно оправиться, хотя хотелось бы, чтобы команда это делала. Все равно тот характер, который был на поле, нужен нам в дальнейшем. Хотелось бы, чтобы агрессивнее выходили те игроки, которые могут нас усилить», – отметил Гончаренко.

Кабелла удален за две желтые в матче «Краснодара» с «Сочи»